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12 июля 2021, 13:29 106

Филатов напоминл, что мечтал о полете в космос более 12 лет

12 июля 2021, 13:29 106
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Фото з відкритих джерел
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Городской голова Днепра Борис Филатов отметил, что планировал космическое путешествие задолго до мэрства.

Как пишет Regionews об этом политик написал на странице в Facebook.

"Самое смешное, что все отечественные медиа успели отрапортовать, когда я внес в электронную декларацию свой билет в космос: "У чиновников куча украшений, антиквариата и авто, вообще с жиру бесятся, а Филатов даже в космос билет купил, – написал он. – Увы, но дуракам и хейтерам нет смысла объяснять, что когда я собирался в космос, то про мэрство даже не думал. И уж точно никогда не мечтал", - рассказал глава Днепра

При этом Филатов заметил, что уже почти 12 лет вхожу в команду "Virgin Galactic".

Напомним, что корабль Брэнсона успешно вернулся на землю после туристического полета в космос:

Сам миллиардер поднялся на высоту чуть более 86 километров. Полет продолжался около часа.

В то же время в компании Blue Origin, чей основатель и самый богатый человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявили, что полет британского миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона не будет полноценным космическим полетом.

Напомним, мэр Днепра в декларацию за 2020 год внес билет на полет в космос.

космос мер Днепр билеты Филатов Борис

 
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