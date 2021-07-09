У Криворізькому районі поліцейські вилучили в іноземця коноплі на понад три мільйони гривень

У Криворізькому районі поліцейські вилучили у іноземця наркотики на суму понад три мільйони гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на повідомлення поліції Дніпропетровщини у Facebook.

Під час обшуку на території домоволодіння 35-річного чоловіка в одному із сіл у Криворізькому районі поліцейські виявили близько 8 кг канабісу та понад 300 кущів конопель, які чоловік вирощував у теплиці методом гідропоніки.

Також під час обшуку в одному з приміщень були виявлені ємності з подрібненим канабісом вагою близько 3кг, 5 кг канабісу у шишках та електронні ваги. Встановлено, що затриманий вирощував коноплі, займався їх переробкою – сушив та подрібнював, а потім великими партіями збував на території області.

Виявлені наркотики та предмети направлені на експертизу. За цінами "чорного ринку" їх вартість складає понад 3 млн гривень.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, восени 2020 року у Дніпропетровській області поліція затримала трьох місцевих жителів віком від 26 до 29 років - під час обшуку у них вилучили фасовані сліп-пакети з канабісом, рослини коноплі, саморобні пристрої для куріння та блокнот із чорновими записами.