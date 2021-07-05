У Дніпрі чоловік тричі переїхав колишню співмешканку через помсту

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У Дніпрі чоловік на "Славуті" наїхав на жінку, яка переходила дорогу, та протягнув її зо 20 метрів

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що скоїв наїзд чоловік тричі й зник із місця аварії. Автівку знайшли за два квартали від місця ДТП. На капоті була вм'ятина від удару, а на колесі - кров.

За словами свідків, водій - колишній співмешканець збитої жінки. І в такий спосіб він начебто вирішив їй помститися за нещодавній розрив стосунків.

Потерпілу непритомну в тяжкому стані забрала "швидка". Її вже двічі прооперували.

"Забій головного мозку, важкого ступеня, є перелом плечової кістки, розрив печінки. Стан її тяжкий, вона на штучній вентиляції легень. Загроза життю зберігається", - розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги обласної лікарні Мечникова Юрій Скребець.

Нагадаємо, днями на Донеччині водій автівки насмерть збив дорожнього робітника.

Також повідомлялося, що на Львівщині потяг на смерть збив молоду жінку.