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05 липня 2021, 17:41 73

У Дніпрі чоловік тричі переїхав колишню співмешканку через помсту

05 липня 2021, 17:41 73
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі чоловік на "Славуті" наїхав на жінку, яка переходила дорогу, та протягнув її зо 20 метрів

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що скоїв наїзд чоловік тричі й зник із місця аварії. Автівку знайшли за два квартали від місця ДТП. На капоті була вм'ятина від удару, а на колесі - кров.

За словами свідків, водій - колишній співмешканець збитої жінки. І в такий спосіб він начебто вирішив їй помститися за нещодавній розрив стосунків.

Потерпілу непритомну в тяжкому стані забрала "швидка". Її вже двічі прооперували.

"Забій головного мозку, важкого ступеня, є перелом плечової кістки, розрив печінки. Стан її тяжкий, вона на штучній вентиляції легень. Загроза життю зберігається", - розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги обласної лікарні Мечникова Юрій Скребець.

Нагадаємо, днями на Донеччині водій автівки насмерть збив дорожнього робітника.

Також повідомлялося, що на Львівщині потяг на смерть збив молоду жінку.

Україна кримінал ДТП кримінальна справа аварія

 
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