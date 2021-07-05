В Днепре мужчина трижды переехал бывшую сожительницу из-за мести

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В Днепре мужчина на "Славуте" наехал на женщину, которая переходила дорогу, и протащил ее около 20 метров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что совершил наезд мужчина трижды и скрылся с места аварии. Машину нашли в двух кварталах от места ДТП. На капоте была вмятина от удара, а на колесе - кровь.

По словам свидетелей, водитель - бывший сожитель сбитой женщины. Таким образом он решил ей отомстить за недавний разрыв отношений.

Потерпевшую без сознания в тяжелом состоянии забрала "скорая". Ее уже дважды прооперировали.

"Ушиб головного мозга, тяжелой степени, перелом плечевой кости, разрыв печени. Состояние ее тяжелое, она на искусственной вентиляции легких. Угроза жизни сохраняется", - рассказал заместитель медицинского директора по хирургической помощи областной больницы Мечникова Юрий Скребец.

Напомним, на днях в Донецкой области водитель машины насмерть сбил дорожного рабочего.

Также сообщалось, что на Львовщине поезд насмерть сбил молодую женщину.