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03 липня 2021, 11:41 726

У Дніпрі сталася бійка зі стріляниною через демонтаж бордів

03 липня 2021, 11:41 726
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Дніпра затримали п'ять осіб за вчинення хуліганських дій, які сталися через демонтаж рекламних носіїв

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Інцидент трапився на перехресті проспекту Пушкіна та вулиці Юрія Савченка: там відбувався демонтаж рекламних носіїв відповідно до рішення міської ради.

Для припинення робіт на місце прибула група чоловіків, внаслідок чого між двома конфліктуючими сторонами відбулася бійка. Поліцейські, які прибули на виклик про хуліганські дії, припинили конфлікт", - зазначили правоохоронці.

Внаслідок перепалки важко поранили працівника "Муніципальної варти" Дніпра, який забезпечував порядок на місці демонтажу. Також до поліції звернувся журналіст одного з місцевих телеканалів із заявою про побиття та пошкодження відеокамери.

Щоб затримати чоловіків, правоохоронці оголосили план "Перехоплення". Поліція зі стріляниною та гонитвою затримувала автомобіль "MAZDA". Під час зупинки транспорту з салону вибігли невідомі, кілька разів вистрілили й побігли у невідомому напрямку.

За грубе порушення публічного порядку та за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейські доставили до відділення поліції п’ять учасників конфлікту з обох сторін.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.

стрілянина зброя реклама поліція конфлікт Дніпро

 
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