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03 июля 2021, 11:41 727

В Днепре произошла драка со стрельбой из-за демонтажа бордов

03 июля 2021, 11:41 727
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители Днепра задержали пять человек за совершение хулиганских действий, которые произошли из-за демонтажа рекламных носителей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко: там происходил демонтаж рекламных носителей в соответствии с решением городского совета.

Для прекращения работ на место прибыла группа мужчин, в результате чего между двумя конфликтующими сторонами произошла драка. Полицейские, прибывшие на вызов о хулиганских действиях, прекратили конфликт", - отметили правоохранители.

В результате перепалки тяжело ранили работника "Муниципальной стражи" Днепра, который обеспечивал порядок на месте демонтажа. Также в полицию обратился журналист одного из местных телеканалов с заявлением об избиении и повреждении видеокамеры.

Чтобы задержать мужчин, правоохранители объявили план "Перехват". Полиция со стрельбой и погоней задерживала автомобиль "MAZDA". Во время остановки транспорта из салона выбежали неизвестные, несколько раз выстрелили и побежали в неизвестном направлении.

За грубое нарушение публичного порядка и по подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские доставили в отделение полиции пять участников конфликта с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.

стрельба оружие реклама полиция конфликт Днепр

 
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