У Дніпропетровській області суддя попалася на хабарі в розмірі 2,5 тис. доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

На Дніпропетровщині суддю районного суду усунули від роботи через підозру в хабарництві. Слідство встановило, що суддя взяла 2,5 тис. доларів за рішення однієї справи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку у Facebook Спеціалізованох антикорупційної прокуратури.

1 липня 2021 року Вища рада правосуддя за клопотанням Генерального прокурора відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.

Строк відсторонення – до 09.08.2021 в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, вказану суддю було викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.

В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.

9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який 5 років перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.