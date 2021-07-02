08:46  02 липня
В Україні за добу виявили майже 700 нових хворих COVID-19
10:02  02 липня
В Україні через негоду знеструмлено 124 населених пункти в чотирьох областях
08:11  02 липня
Загострення на Донбасі: 26 порушень за добу, є травмований
UA | RU
UA | RU
02 липня 2021, 10:25 100

У Дніпропетровській області суддя попалася на хабарі в розмірі 2,5 тис. доларів

02 липня 2021, 10:25 100
Читайте также на русском языке
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині суддю районного суду усунули від роботи через підозру в хабарництві. Слідство встановило, що суддя взяла 2,5 тис. доларів за рішення однієї справи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку у Facebook Спеціалізованох антикорупційної прокуратури.

1 липня 2021 року Вища рада правосуддя за клопотанням Генерального прокурора відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.

Строк відсторонення – до 09.08.2021 в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, вказану суддю було викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.

В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.

9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який 5 років перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

хабар САП судді Дніпро

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram