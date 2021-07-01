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01 липня 2021, 11:39 268

Заступник мера Дніпра поїхав до Колумбії переймати досвід роботи кладовищ

01 липня 2021, 11:39 268
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Facebook/Михайло Лисенко
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Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, перебуваючи в Колумбії, зняв ціле відео про те, як там працюють кладовища і скільки коштує поховати людину

Відповідне відео Михайло Лисенко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, перебуваючи в Колумбії, чиновник пішов на місцеве кладовище, де зняв відео, в якому показав, як облаштовані цвинтарі в цій країні.

Лисенка зацікавили різні могили, які не мають вертикальних пам'ятників, як в Україні. Все обмежується лише шматком каменю, на якому вигравірувані прізвище та ім'я померлого.

Також він додав, що в більшості випадків поховання відбуваються за допомогою кремування, а прах знаходиться в спеціальних урнах. Ціна такої послуги становить близько 6 тис.доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Дніпрі підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.

Дніпро заступник кладовище Чиновник

 
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