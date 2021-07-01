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01 июля 2021, 11:39 265

Заммэра Днепра поехал в Колумбию перенимать опыт работы кладбищ

01 июля 2021, 11:39 265
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Facebook/Михаил Лысенко
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Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, находясь в Колумбии, снял целое видео о том, как там работают кладбища и сколько стоит похоронить человека

Соответствующее видео Михаил Лысенко опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, находясь в Колумбии, чиновник пошел на местное кладбище, где снял видео, в котором показал, как обустроены погосты в этой стране.

Лысенко заинтересовали различные могилы, которые не имеют вертикальных памятников, как в Украине. Все ограничивается лишь куском камня, на котором выгравированы фамилия и имя умершего.

Также он добавил, что в большинстве случаев захоронения происходят с помощью кремирования, а прах находится в специальных урнах. Цена такой услуги составляет около 6 тыс. долларов.

Напомним, ранее стало известно, когда в Днепре повысят стоимость проезда в общественном транспорте.

Днепр заместитель кладбище Чиновник

 
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