У Миколаєві на території порту сталася пожежа
У Миколаєві сталася пожежа транспортувальної стрічки в галереї на території морського спеціалізованого порту
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
16 червня о 11:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного з об'єктів на вул. Айвазовського м. Миколаєва", - йдеться у повідомленні.
Пожежу транспортувальної стрічки причальної галереї рятувальники локалізували о 12:25 та о 12:45 - ліквідували, причина встановлюється. Постраждалих немає.
Загалом до гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 36 осіб.
Нагадаємо, раніше на Одещині під час пожежі загинув пенсіонер.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти