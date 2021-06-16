08:54  16 червня
В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу
14:26  16 червня
Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
14:33  16 червня
На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 13:46 323

У Миколаєві на території порту сталася пожежа

16 червня 2021, 13:46 323
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві сталася пожежа транспортувальної стрічки в галереї на території морського спеціалізованого порту

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

16 червня о 11:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного з об'єктів на вул. Айвазовського м. Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

Пожежу транспортувальної стрічки причальної галереї рятувальники локалізували о 12:25 та о 12:45 - ліквідували, причина встановлюється. Постраждалих немає.

Загалом до гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 36 осіб.

Нагадаємо, раніше на Одещині під час пожежі загинув пенсіонер.

кораблі пожежа порт рятувальники ДСНС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram