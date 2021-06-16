У Миколаєві на території порту сталася пожежа

Фото: ДСНС

У Миколаєві сталася пожежа транспортувальної стрічки в галереї на території морського спеціалізованого порту

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

16 червня о 11:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного з об'єктів на вул. Айвазовського м. Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

Пожежу транспортувальної стрічки причальної галереї рятувальники локалізували о 12:25 та о 12:45 - ліквідували, причина встановлюється. Постраждалих немає.

Загалом до гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 36 осіб.

Нагадаємо, раніше на Одещині під час пожежі загинув пенсіонер.