На Днепропетровщине СБУ разоблачила схему продажи фейковых COVID-справок

Фото: СБУ

В Днепропетровской области оперативники разоблачили медицинского работника одного из учреждений на выдаче фейковых справок об отсутствии антигена SARS-CoV-2

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организовали сделку медработники одного из областных учреждений. Масштабная выдача подделок могла спровоцировать распространение уровня заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи подложных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек мог свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки у "дельцов" колебалась до одной тыс. грн, в зависимости от срочности ее получения. Ежедневно выдавалось, в среднем, пять поддельных справок.

Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику восемь справок с отрицательными результатами тестов на людей, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

Подозреваемому уже сообщено о подозрении.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.