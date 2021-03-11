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11 марта 2021, 18:45 10

В Днепре пьяная школьница хотела покончить с собой

11 марта 2021, 18:45 10
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Школьница прямо на улице пыталась вскрыть себе вены стеклом
Школьница прямо на улице пыталась вскрыть себе вены стеклом
Фото: Информатор
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В Днепре пьяная 12-летняя школьница прямо на улице пыталась вскрыть себе вены стеклом. Увидев кровь, шокированный прохожий вызвал на место ЧП скорую помощь и полицию.

Об этом сообщает "Информатор", пишет RegioNews.

Увидев кровь, шокированный прохожий вызвал на место ЧП скорую помощь и полицию. Когда же мужчина начал задавать девочке вопросы, она сообщила ему, что будет лучше, если она умрет. Инцидент произошел в среду, 10 марта, на улице Передовой.

Когда на место происшествия подоспели полицейские, девочка с порезанными руками попыталась от них убежать, но ее сразу же догнали. Медики скорой оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу №3. К месту жительства семьи направили сотрудников ювенальной превенции. Оказалось, что ребенок уже совершал попытку суицида, проглотив иголки.

Напомним, на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.

Украина криминал полиция ЧП Днепр

 
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