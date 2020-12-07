Явка на виборах мера Кривого Рогу склала понад 35%

Це майже на 2% менше ніж під час голосування 25 жовтня

Це майже на 2% менше ніж під час голосування 25 жовтня

Фото: з відкритих джерел

Під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу явка склала 35,14% голосів виборців.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані ЦВК. Зазначається, що це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня. Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на виборчі дільниці 36,72% виборців. Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов. Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.

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