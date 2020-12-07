09:02  07 грудня
В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19
08:41  07 грудня
Явка на виборах мера Кривого Рогу склала понад 35%
08:13  07 грудня
Доба в ООС: по всій лінії розмежування спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 08:41 17

Явка на виборах мера Кривого Рогу склала понад 35%

07 грудня 2020, 08:41 17
Читайте также на русском языке
Це майже на 2% менше ніж під час голосування 25 жовтня
Це майже на 2% менше ніж під час голосування 25 жовтня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу явка склала 35,14% голосів виборців. 

Як передає RegioNews, про це свідчать дані ЦВК.

Зазначається, що це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня. Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на виборчі дільниці 36,72% виборців.

Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.

вибори голосування ЦВК Кандидат виборці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Закарпатську облраду
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »