Явка на виборах мера Кривого Рогу склала понад 35%
Це майже на 2% менше ніж під час голосування 25 жовтня
Це майже на 2% менше ніж під час голосування 25 жовтня
Під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу явка склала 35,14% голосів виборців.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані ЦВК.
Зазначається, що це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня. Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на виборчі дільниці 36,72% виборців.
Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.
Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.
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