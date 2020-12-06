Вибори у Кривому Розі: опубліковані дані перших екзит-полів

Дані екзит-полів мають протилежний результат

Дані екзит-полів мають протилежний результат

Фото: з відкритих джерел

Після закриття дільниць для голосування у другому турі виборів мера Кривого Рогу почали з'являтися перші дані екзит-полів.

Про це повідомляє RegioNews.

Так, згідно з даними екзит-полу проведеного "Центром досліджень розвитку територій" у другому турі перемагає кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов із результатом у 58,86%. У той час, як його конкурент, кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик набирає 41,14% голосів.

Однак, за даними екзит-полу, що проводився на замовлення фонду "Українська політика", перемогу вже отримує Дмитро Шевчик із результатом у 51,7%, а його конкурент Костянтин Павлов отримує 47,2% голосів виборців.

Раніше повідомлялось, що 6 грудня в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.