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06 грудня 2020, 20:37 152

Вибори у Кривому Розі: опубліковані дані перших екзит-полів

06 грудня 2020, 20:37 152
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Дані екзит-полів мають протилежний результат
Дані екзит-полів мають протилежний результат
Фото: з відкритих джерел
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Після закриття дільниць для голосування у другому турі виборів мера Кривого Рогу почали з'являтися перші дані екзит-полів. 

Про це повідомляє RegioNews.

Так, згідно з даними екзит-полу проведеного "Центром досліджень розвитку територій" у другому турі перемагає кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов із результатом у 58,86%. У той час, як його конкурент, кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик набирає 41,14% голосів.

Однак, за даними екзит-полу, що проводився на замовлення фонду "Українська політика", перемогу вже отримує Дмитро Шевчик із результатом у 51,7%, а його конкурент Костянтин Павлов отримує 47,2% голосів виборців.

Раніше повідомлялось, що 6 грудня в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

вибори голосування Кривий Ріг Кандидат результат
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