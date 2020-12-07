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Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%
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07 декабря 2020, 08:41 12

Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%

07 декабря 2020, 08:41 12
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Это почти на 2% меньше, чем во время голосования 25 октября
Это почти на 2% меньше, чем во время голосования 25 октября
Фото: из открытых источников
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Во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога явка составила 35,14% голосов избирателей.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Отмечается, что это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября. Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на избирательные участки 36,72% избирателей.

Напомним, 6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра. На должность городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

Также опубликованы данные двух экзит-полов, однако за ними победу получают разные кандидаты.

выборы голосование ЦИК Кандидат избиратели
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