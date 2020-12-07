Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%

Это почти на 2% меньше, чем во время голосования 25 октября

Это почти на 2% меньше, чем во время голосования 25 октября

Фото: из открытых источников

Во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога явка составила 35,14% голосов избирателей.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные ЦИК. Отмечается, что это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября. Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на избирательные участки 36,72% избирателей. Напомним, 6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра. На должность городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов. Также опубликованы данные двух экзит-полов, однако за ними победу получают разные кандидаты.

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