Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%
Это почти на 2% меньше, чем во время голосования 25 октября
Это почти на 2% меньше, чем во время голосования 25 октября
Во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога явка составила 35,14% голосов избирателей.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Отмечается, что это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября. Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на избирательные участки 36,72% избирателей.
Напомним, 6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра. На должность городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.
Также опубликованы данные двух экзит-полов, однако за ними победу получают разные кандидаты.
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