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06 декабря 2020, 20:37 148

Выборы в Кривом Роге: опубликованы данные первых экзит-поллов

06 декабря 2020, 20:37 148
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Данные экзит-поллов имеют противоположный результат
Данные экзит-поллов имеют противоположный результат
Фото: из открытых источников
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После закрытия участков для голосования во втором туре выборов мэра Кривого Рога начали появляться первые данные экзит-поллов.

Об этом сообщает RegioNews.

Так, согласно данным экзит-полла, проведенного "Центром исследований развития территорий" во втором туре побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов с результатом в 58,86%. В то время как его конкурент, кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набирает 41,14% голосов.

Однако, по данным экзит-полла, который проводился по заказу фонда "Украинская политика", победу уже получает Дмитрий Шевчик с результатом в 51,7%, а его конкурент Константин Павлов получает 47,2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. На должность городского главы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

выборы голосование Кривой Рог Кандидат результат
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