Выборы в Кривом Роге: опубликованы данные первых экзит-поллов

Данные экзит-поллов имеют противоположный результат

Данные экзит-поллов имеют противоположный результат

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews.

Так, согласно данным экзит-полла, проведенного "Центром исследований развития территорий" во втором туре побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов с результатом в 58,86%. В то время как его конкурент, кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набирает 41,14% голосов.

Однако, по данным экзит-полла, который проводился по заказу фонда "Украинская политика", победу уже получает Дмитрий Шевчик с результатом в 51,7%, а его конкурент Константин Павлов получает 47,2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. На должность городского главы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.