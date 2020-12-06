В поліції повідомили про 20 зафіксованих порушень під час виборів мера у Кривому Розі

За пошкодження бюлетеня складено адміністративний протокол

За пошкодження бюлетеня складено адміністративний протокол

Фото: з відкритих джерел

Станом на 15 годину 6 грудня у Криворізькому відділі поліції повідомляють про 20 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, за фактом пошкодження бюлетеню правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП. За іншими фактами проводяться перевірки та приймають відповідні рішення.

Окрім того, до поліції надійшло повідомлення, про те, що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста, чоловік отримавши бюлетень, порвав його. Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Матеріали направлено до суду для розгляду.

Нагадаємо, під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу спостерігачі громадянської мережі "ОПОРА" станом на 12:00 зафіксували вже 60 різноманітних порушень виборчого процесу.