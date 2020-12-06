В полиции сообщили о 20 зафиксированных нарушений во время выборов мэра в Кривом Роге
По состоянию на 15 часов 6 декабря в Криворожском отделе полиции сообщают о 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.
Так, по факту повреждения бюллетеня правоохранители составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По остальным фактам проводятся проверки и принимаются соответствующие решения.
Кроме того, в полицию поступило сообщение, о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города, человек получив бюллетень, порвал его. В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
Напомним, во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" по состоянию на 12:00 зафиксировали уже 60 разнообразных нарушений избирательного процесса.