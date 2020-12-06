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06 декабря 2020, 18:21 6

В полиции сообщили о 20 зафиксированных нарушений во время выборов мэра в Кривом Роге

06 декабря 2020, 18:21 6
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За повреждение бюллетеня составлен административный протокол
За повреждение бюллетеня составлен административный протокол
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 15 часов 6 декабря в Криворожском отделе полиции сообщают о 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, по факту повреждения бюллетеня правоохранители составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По остальным фактам проводятся проверки и принимаются соответствующие решения.

Кроме того, в полицию поступило сообщение, о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города, человек получив бюллетень, порвал его. В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" по состоянию на 12:00 зафиксировали уже 60 разнообразных нарушений избирательного процесса.

выборы полиция нарушение голосование Кривой Рог
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