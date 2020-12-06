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Вибори у Кривому Розі: спостерігачі зафіксували вже 60 порушень
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06 грудня 2020, 14:34 18

Вибори у Кривому Розі: спостерігачі зафіксували вже 60 порушень

06 грудня 2020, 14:34 18
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Серед найпоширеніших порушень - демонстрація виборчого бюлетеня та проблеми з облаштуванням виборчих дільниць
Серед найпоширеніших порушень - демонстрація виборчого бюлетеня та проблеми з облаштуванням виборчих дільниць
Фото: з відкритих джерел
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Під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу спостерігачі громадянської мережі "ОПОРА" станом на 12:00 зафіксували вже 60 різноманітних порушень виборчого процесу.

Як передає RegioNews, про це повідомила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Поки що бачимо, що день виборів у Кривому Розі проходить доволі рівно, однак наші спостерігачі зафіксували 60 інцидентів. Як завжди, серед них найпоширенішими є недостатнє матеріально-технічне забезпечення", – сказала Айвазовська.

За її словами, зокрема, задокументовано три факти недопущення спостерігачів "ОПОРИ" або перешкоджання їхній роботі, 9 інцидентів демонстрації виборчого бюлетеня, 2 інциденти фотографування бюлетеня, 1 інцидент протидії фіксації порушень, а саме заборона проведення відео- та фотозйомки спостерігачами "ОПОРИ", 5 фактів присутності сторонніх осіб.

За інформацією аналітика організації Олександра Клюжева, доволі великий блок проблем зафіксовано щодо облаштування виборчих дільниць, матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць та їхніх приміщень.

Тут і питання виконання протиепідемічних заходів, і кількості ящиків для голосування, і спеціальних кабінок для голосування виборців із симптомами захворюваності, це і питання доступності приміщень для голосування для виборців з інвалідністю", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зранку 6 грудня у Кривому Розі на виборах мера зафіксували перші порушення.

Кривий Ріг вибори порушення Кандидат голосування
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