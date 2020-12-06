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06 грудня 2020, 16:12 121

Вибори у Кривому Розі: спостерігачі фіксують випадки підвезення виборців

06 грудня 2020, 16:12 121
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Підвезення літніх людей зафіксовано на двох дільницях
Підвезення літніх людей зафіксовано на двох дільницях
Фото: з відкритих джерел
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На двох виборчих дільницях під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу спостерігачі зафіксували випадки підвезення літніх людей.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Так, на виборчій дільниці №121619 двох жінок похилого віку привезли до дільниці, з’ясувалося, що вони мають голосувати на іншій виборчій дільниці. Після суперечок між виборцями та членами комісії, водій транспортного засобу повіз їх голосувати на іншу ДВК.

В "ОПОРІ" повідомляють, що на виборчій дільниці №121754 також зафіксовано підвезення виборців.

Крім того, на виборчій дільниці №121576 секретар підійшов до члена комісії, яка видає бюлетені, тримаючи в руках список, де були зазначені прізвища, адреси, номери телефонів та почав щось звіряти зі списками виборців. Побачивши, що спостерігач знімає це на відео, член комісії одразу відігнала від себе секретаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зранку 6 грудня у Кривому Розі на виборах мера зафіксували перші порушення.

вибори порушення мер голосування Кривий Ріг ОПОРА
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