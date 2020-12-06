У Кривому Розі на виборах мера зафіксували перші порушення

На одній із дільниць екзит-пол проводять у приміщенні для голосування

На одній із дільниць екзит-пол проводять у приміщенні для голосування

Фото: з відкритих джерел

У другому турі виборів міського голови Кривого Рога спостерігачі зафіксували перші порушення: на виборчих дільницях присутні сторонні особи, а екзит-пол проводять безпосередньо у приміщенні для голосування.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Так, на виборчій дільниці №121706 у приміщенні для голосування знаходяться поліцейські. Вона знаходиться в будівлі школи, де ще три дільниці, і вони розташовані так, що при виході з однієї поліцейський потрапляє на іншу дільницю.

Окрім того, представники соціологічної компанії проводять екзит-пол безпосередньо в приміщенні дільниці №121551. Спостерігачі повідомили про цей інцидент поліції та голові дільничної виборчої комісії.

На виборчій дільниці № 121679 (Палац культури "Мистецький”) ранковий протокол під час засідання не вівся. Протокол робився вже під час голосування, через те, що не було секретаря комісії.

Зокрема, на виборчій дільниці № 121628 (Палац культури "Інгулець") виборець проголосував поза кабінкою посеред приміщення для голосування, а на виборчій дільниці № 121700 (ліцей) лише один з членів комісії видає виборчі бюлетені.

Також, на виборчій дільниці № 121550 (школа №130) на одному зі входів немає пандуса, відсутній вказівник про наявність належного входу для осіб з інвалідністю, а сама дільниця знаходиться на другому поверсі. Попри те, що виділена кабінка для осіб з температурою, натомість для осіб з інвалідністю кабінки не виділено.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, проходить другий тур виборів мера Кривого Рогу. За посаду міського голови змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.