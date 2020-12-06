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06 декабря 2020, 16:12 120

Выборы в Кривом Роге: наблюдатели фиксируют случаи подвоза избирателей

06 декабря 2020, 16:12 120
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Подвоз пожилых людей зафиксирован на двух участках
Подвоз пожилых людей зафиксирован на двух участках
Фото: из открытых источников
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На двух избирательных участках во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога наблюдатели зафиксировали случаи подвоза пожилых людей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".

Так, на избирательном участке №121619 двух женщин преклонного возраста привезли в участок, выяснилось, что они должны голосовать на другом избирательном участке. После споров между избирателями и членами комиссии, водитель транспортного средства повез их голосовать на другую УИК.

В "ОПОРЕ" сообщают, что на избирательном участке №121754 также зафиксирован подвоз избирателей.

Кроме того, на избирательном участке №121576 секретарь подошел к члену комиссии, которая выдает бюллетени, держа в руках список, где были указаны фамилии, адреса, номера телефонов и начал что-то сверять со списками избирателей. Увидев, что наблюдатель снимает это на видео, член комиссии тут же отогнала от себя секретаря.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 декабря в Кривом Роге на выборах мэра зафиксировали первые нарушения.

выборы нарушения мэр голосование Кривой Рог ОПОРА
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