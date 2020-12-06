Выборы в Кривом Роге: наблюдатели зафиксировали 60 нарушений

Среди самых распространенных нарушений - демонстрация избирательного бюллетеня и проблемы с обустройством избирательных участков

Среди самых распространенных нарушений - демонстрация избирательного бюллетеня и проблемы с обустройством избирательных участков

Фото: из открытых источников

Во время второго тура выборов городского главы Кривого Рога наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" по состоянию на 12:00 зафиксировали уже 60 разнообразных нарушений избирательного процесса.

Как передает RegioNews, об этом сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Пока что видим, что день выборов в Кривом Роге проходит достаточно ровно, однако наши наблюдатели уже зафиксировали 60 инцидентов. Как всегда, среди них наиболее распространенными являются недостаточное материально-техническое обеспечение", – сказала Айвазовская.

По ее словам, в частности, задокументировано три факта недопущения наблюдателей "ОПОРЫ" или препятствование их работе, 9 инцидентов демонстрации избирательного бюллетеня, 2 инциденты фотографирования бюллетеня, 1 инцидент противодействия фиксации нарушений, а именно запрет на проведение видео - и фотосъемки наблюдателями "ОПОРЫ", 5 фактов присутствия посторонних лиц.

По информации аналитика организации Александра Клюжева, довольно большой блок проблем зафиксировано по обустройству избирательных участков, материально-технического обеспечения избирательных участков и их помещений.

Здесь и вопрос выполнения противоэпидемиологических мероприятий, и количества ящиков для голосования, и специальных кабин для голосования избирателей с симптомами заболеваемости, это и вопрос доступности помещений для голосования для избирателей с инвалидностью", – пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 декабря в Кривом Роге на выборах мэра зафиксировали первые нарушения.