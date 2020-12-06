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06 грудня 2020, 13:22 7

Вибори у Кривому Розі: у "день тиші" місто було обвішане білбордами кандидатів - ОПОРА

06 грудня 2020, 13:22 7
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Найбільше зустрічалося білбордів зі стилістикою кандидата від ОПЗЖ
Найбільше зустрічалося білбордів зі стилістикою кандидата від ОПЗЖ
Фото: ОПОРА
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Громадянська мережа "ОПОРА" повідомляє, що в "день тиші" у Кривому Розі було зафіксовано велику кількість білбордів виконаних у стилістиці обох кандидатів на посаду міського голови.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі громадянської мережі "ОПОРА".

Так, серед інших, було зафіксовано білборди з текстом "6 грудня. Не обіцяю. Гарантую", "6 грудня. Віримо гарантіям", "Гарантії - за мною! Вибір - за вами!", "Захистимо Кривбас! Гарантую!".

"Кольорова гама, шрифт тексту та жовта "пташка", яку потрібно поставити у бюлетені, айдентика і стилістика аналогічні з агітаційними матеріалами кандидата на посаду міського голови Костянтина Павлова. Іноді подібні білборди були розміщені в декількох метрах один від одного. Також зустрічаються сіті-лайти з аналогічними написами", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, спостерігачами зафіксовані та білборди зі стилістикою агітаційних матеріалів іншого кандидата на посаду Криворізького міського голови, висуванця від "Слуги народу" Дмитра Шевчика.

"Місто потребує розвитку, добробуту та стабільності" - написано на зеленому тлі разом з гербом Кривого Рогу. В меншому обсязі, але присутні білборди, на яких на зеленому тлі написано лише одне слово "Вирішуй!".

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

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