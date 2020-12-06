Выборы в Кривом Роге: в "день тишины" город был обвешан билбордами кандидатов - ОПОРА

Больше всего встречалось билбордов со стилистикой кандидата от ОПЗЖ

Больше всего встречалось билбордов со стилистикой кандидата от ОПЗЖ

Фото: ОПОРА

Гражданская сеть "ОПОРА" сообщает, что в "день тишины" в Кривом Роге было зафиксировано большое количество билбордов выполненных в стилистике обоих кандидатов на должность городского головы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе гражданской сети "ОПОРА".

Так, среди прочих, были зафиксированы билборды с текстом "6 декабря. Не обещаю. Гарантирую", "6 декабря. Верим гарантиям", "Гарантии - за мной! Выбор - за вами!", "Защитим Кривбасс! Гарантирую!".

"Цветовая гамма, шрифт и желтая "птичка", которую нужно поставить в бюллетене, айдентика и стилистика аналогичные с агитационными материалами кандидата на должность городского головы Константина Павлова. Иногда подобные билборды были размещены в нескольких метрах друг от друга. Также встречаются сити-лайты с аналогичными надписями", - говорится в сообщении.

Помимо этого, наблюдателями зафиксированы и билборды со стилистикой агитационных материалов другого кандидата на должность Криворожского городского головы, выдвиженца от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

"Город нуждается в развитии, благополучии и стабильности" - написано на зеленом фоне вместе с гербом Кривого Рога. В меньшем объеме, но присутствуют билборды, на которых на зеленом фоне написано только одно слово "Решай!".

Напомним, сегодня в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. На должность городского главы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.