В Кривом Роге на выборах мэра зафиксировали первые нарушения

На одном из участков экзит-пол проводят в помещении для голосования

На одном из участков экзит-пол проводят в помещении для голосования

Фото: из открытых источников

Во втором туре выборов городского главы Кривого Рога наблюдатели зафиксировали первые нарушения: на избирательных участках присутствовали посторонние лица, а экзит-пол проводят непосредственно в помещении для голосования.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".

Так, на избирательном участке №121706 в помещении для голосования находятся полицейские. Он находится в здании школы, где еще три участка, и они расположены так, что при выходе из одной полицейский попадает на другой участок.

Кроме того, представители социологической компании проводят экзит-пол непосредственно в помещении участка №121551. Наблюдатели сообщили об инциденте полиции и председателю участковой избирательной комиссии.

На избирательном участке № 121679 (Дворец культуры "Художественный”) утренний протокол во время заседания не велся. Протокол делался уже во время голосования, из-за того, что не было секретаря комиссии.

В частности, на избирательном участке № 121628 (Дворец культуры "Ингулец") избиратель проголосовал вне кабинки посреди помещения для голосования, а на избирательном участке № 121700 (лицей) только один из членов комиссии выдает избирательные бюллетени.

Также, на избирательном участке № 121550 (школа №130) на одном из входов нет пандуса, отсутствует указатель о наличии надлежащего входа для лиц с инвалидностью, а сам участок находится на втором этаже. Несмотря на то, что выделена кабинка для лиц с температурой, зато для лиц с инвалидностью кабинки не выделено.

Напомним, сегодня, 6 декабря, проходит второй тур выборов мэра Кривого Рога. За пост городского главы соперничают кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.