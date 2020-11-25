На Прикарпатті спіймали групу наркоторговців, яку очолював поліцейський

Правоохоронці вже оголосили про підозру головним фігурантам

Правоохоронці вже оголосили про підозру головним фігурантам

Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили діяльність наркоугруповання, організатором якого виявився правоохоронець.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що до кримінальних правопорушень виявився причетним поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділень Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

42-річний чоловік організував розгалужену схему збуту наркотиків у регіоні. Вирощував рослини конопель, переробляв та разом зі спільниками – мешканцями Івано-Франківська - розповсюджував марихуану серед наркозалежних", - повідомили у поліції.

Правоохоронця було затримано під час передачі партії марихуани 33-річному спільнику. Проведено санкціоновані обшуки у фігурантів групи.

Організатора та одного з поплічників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже вручено підозри. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жителя Чернігівщини вилучили наркотиків та психотропів на мільйон гривень.