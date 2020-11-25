09:06  25 листопада
В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19
11:59  25 листопада
Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль
08:11  25 листопада
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 11:29 869

На Прикарпатті спіймали групу наркоторговців, яку очолював поліцейський

25 листопада 2020, 11:29 869
Читайте также на русском языке
Правоохоронці вже оголосили про підозру головним фігурантам
Правоохоронці вже оголосили про підозру головним фігурантам
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили діяльність наркоугруповання, організатором якого виявився правоохоронець.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що до кримінальних правопорушень виявився причетним поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділень Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

42-річний чоловік організував розгалужену схему збуту наркотиків у регіоні. Вирощував рослини конопель, переробляв та разом зі спільниками – мешканцями Івано-Франківська - розповсюджував марихуану серед наркозалежних", - повідомили у поліції.

Правоохоронця було затримано під час передачі партії марихуани 33-річному спільнику. Проведено санкціоновані обшуки у фігурантів групи.

Організатора та одного з поплічників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже вручено підозри. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жителя Чернігівщини вилучили наркотиків та психотропів на мільйон гривень.

наркотики Івано-Франківськ кримінальна справа поліція область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »