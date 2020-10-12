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12 октября 2020, 13:41 2

В Павлограде за повреждение агитационной палатки и поджог газет задержали двух пьяных мужчин

12 октября 2020, 13:41 2
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Задержанные отказались проходить медицинское обследование на наличие алкогольного опьянения 
Задержанные отказались проходить медицинское обследование на наличие алкогольного опьянения 
Фото: Нацполиция
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На Днепропетровщине в городе Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения агресивно препятствовали процессу агитации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, правоохранители получили сообщение, что двое местных жителей препятствовали проведению предвыборной агитации. Пройти медицинское обследование злоумышленники отказались. Их задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции. Ими оказались местные жители 33-х и 36 лет.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии объяснили, как должна происходить охрана помещений избирательных комиссий органами Национальной полиции во время местных выборов.

выборы нарушения полиция Нацполиция агитация
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