Підземний протест: на Дніпропетровщині шахтарі вже 17 діб знаходяться під землею

Всього на страйку під землею знаходяться 156 шахтарів

Всього на страйку під землею знаходяться 156 шахтарів

Фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області на чотирьох шахтах "Криворізького залізорудного комбінату" вже 17-ту добу страйкують шахтарі - вимагають підвищення зарплат та "нормальних умов праці".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця у Facebook.

156 гірників чотирьох шахт КЗРК 17-ту добу продовжують підземний протест”, - написав Волинець.

Так, на шахті Октябрська під землею знаходяться 25 людей, на Родині - 68, Терновській - 38, Гвардійській - 25 людей.

За словами Волинця, на 19 вересня призначений наступний етап перемовин між протестувальниками та адміністрацією підприємства. Напередодні в перемовинах сторони дійшли консенсусу позитивних рішень з окремих питань.

Є зрушення з питання підняття зарплати, але остаточного рішення ще не прийнято. Гірники наполягають на більшому відсотку підвищення зарплати – роботодавці говорять про коронавірусну кризу, про кризові процеси в економіці, пояснюючи, чому вони не можуть забезпечити цих грошей. Наша складність, складність людей найманої праці ще в тому, що роботодавці не надають нам відомостей про реальний фінансово-економічний стан підприємства”, - зазначив Волинець.

Також роботодавці беруть на себе зобов’язання не переслідувати учасників протестів. Не притягати їх ані до кримінальної, ані до адміністративної відповідальності за участь у протесті.

Раніше повідомлялось, що до протесту шахтарів на Дніпропетровщині приєдналися залізничники.