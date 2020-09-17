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17 вересня 2020, 13:39 7

До протесту шахтарів на Дніпропетровщині приєдналися залізничники

17 вересня 2020, 13:39 7
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Працівники погрожують оголосити "італійський страйк"
Працівники погрожують оголосити "італійський страйк"
Фото: з відкритих джерел
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Працівники "Криворізького локомотивного депо" приєдналися до акції протесту гірників шахт "Криворізького залізорудного комбінату". Їх турбує беззаконня та "низьке положення" людей праці в області.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

До акції протесту гірників шахт "Октябрська", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" (КЗРК) приєднується трудовий колектив працівників-залізничників Кривбасу", - заявив Волинець.

За його словами, Первинна профспілкова організація Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО звернулася з відкритим листом до міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, в якому повідомила про своє рішення приєднатися до акції протесту шахтарів КЗРК.

"У тексті листа йдеться, що працівники незадоволені беззаконням та "низьким положенням" людини праці Кривбасу. Заявляється про порушення трудового законодавства у сферах: оплати праці, пільгового пенсійного забезпечення, права на відпустку. Зазначається, що частина співробітників працюють в екологічно забруднених районах міста, що колектив вимушений працювати на застарілих і технічно несправних локомотивах", - цитує Волинець.

Серед вимог, які висувають залізничники - підвищення зарплат не менше, ніж на 25%, перегляд рівня надбавок і додаткових благ, а також приведення рухомого складу техніки в належний стан.

Волинець наголосив, що у разі, якщо вимоги трудового колективу будуть проігноровані владою, керівництвом Укрзалізниці, з 29 вересня працівники Криворізького локомотивного ДЕПО оголосять італійський страйк "робота за інструкцією".

Нагадаємо, у Кривому Розі п'ятнадцяту добу під землею страйкують 179 гірників на чотирьох шахтах "Криворізького залізорудного комбінату".

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