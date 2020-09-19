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19 сентября 2020, 14:26 1

Подземный протест: на Днепропетровщине шахтеры уже 17 суток находятся под землей

19 сентября 2020, 14:26 1
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Всего на забастовке под землей находятся 156 шахтеров
Всего на забастовке под землей находятся 156 шахтеров
Фото: из открытых источников
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В Днепропетровской области на четырех шахтах "Криворожского железорудного комбината" уже 17-е сутки бастуют шахтеры - требуют повышения зарплат и "нормальных условий труда".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца в Facebook.

156 горняков четырех шахт КЖРК 17-е сутки продолжают подземный протест”, - написал Волынец.

Так, на шахте Октябрьская под землей находятся 25 человек, Родина - 68, Терновская - 38, Гвардейская - 25 человек.

По словам Волынца, на 19 сентября назначен следующий этап переговоров между протестующими и администрацией предприятия. Накануне в переговорах стороны пришли к консенсусу положительных решений по отдельным вопросам.

Есть сдвиги по вопросу повышения зарплаты, но окончательное решение еще не принято. Горняки настаивают на большем проценте повышения зарплаты - работодатели говорят о коронавирусном кризисе, о кризисных процессах в экономике, объясняя, почему они не могут обеспечить эти деньги. Наша сложность, сложность людей наемного труда еще в том, что работодатели не предоставляют нам сведения о реальном финансово-экономическом состоянии предприятия”, - отметил Волынец.

Также работодатели берут на себя обязательство не преследовать участников протестов. Не притягивать их ни к уголовной, ни к административной ответственности за участие в протесте.

Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.

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