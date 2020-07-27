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27 липня 2020, 12:59 1

"Укрпошта" закупила 400 пістолетів для водіїв на 3 млн гривень

27 липня 2020, 12:59 1
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Компанія провела закупівлю для 6 областей, де буде 500 маршрутів пересувних відділень
Компанія провела закупівлю для 6 областей, де буде 500 маршрутів пересувних відділень
Фото: з відкритих джерел
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"Укрпошта" закупила 400 пістолетів для проєкту пересувних відділень, які планують видати водіям-супроводжувачам.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

Укрпошта має арсенал зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей (грошових коштів, пенсій). У 2017 році відбулася закупівля для його оновлення. А нині Укрпошта провела закупівлю (400 пістолетів - ред.) для проекту пересувних відділень у 6 областях, де буде 500 маршрутів", - йдеться в повідомленні.

Тендер на забезпечення компанії пістолетами провели через систему електронних закупівель Prozorro і тепер "Укрпошта" чекає їх поставки.

"Пістолетами будуть користуватися водії-супроводжувачі, які працюватимуть на 500 маршрутах і на яких буде покладений обов’язок із захисту матеріальних і грошових цінностей", - зазначено у відповіді на запит.

За даними відомства, ця закупівля не пов'язана з перспективою отримання права на роботу в якості банківської установи.

Зазначається, що перед отриманням зброї працівники повинні будуть пройти медичне та психіатричне обстеження, отримати допуск у дільничного, пройти навчання по користуванню зброєю і здати іспит. У компанії додали, що вони також провели тендер на закупівлю 500 бронежилетів для своїх співробітників.

Нагадаємо, 10 липня поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні машини "Укрпошти" на Полтавщині.

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