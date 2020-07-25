Стихія наступає: Гідрометцентр попереджає про погіршення погоди

В річках підвищується рівень води

В річках підвищується рівень води

Фото: з відкритих джерел

В Україні очікується погіршення погодних умов: підйом рівня води і надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Так, увечері 25 липня і протягом 26-27 липня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м над рівнями на 8:00 24 липня.

Крім того, при значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

У той же час, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також, 25 липня вдень у західних областях очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, збитки від весняних пожеж на Житомирщині оцінили в 1 мільярд гривень.