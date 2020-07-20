У Дніпрі сталася пожежа в студентському гуртожитку
Близько 50 студентів самостійно вийшли з приміщення, допомога медиків нікому не знадобилася
Близько 50 студентів самостійно вийшли з приміщення, допомога медиків нікому не знадобилася
У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги Соборного району сталася пожежа в студентському гуртожитку.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку, яка розташована на восьмому поверсі 12-поверхової будівлі", - йдеться у повідомленні.
Вогнем було пошкоджено ліжко та оздоблення кімнати на площі 5 кв. м.
До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що у п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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