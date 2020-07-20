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20 липня 2020, 10:42 5

У Дніпрі сталася пожежа в студентському гуртожитку

20 липня 2020, 10:42 5
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Близько 50 студентів самостійно вийшли з приміщення, допомога медиків нікому не знадобилася
Близько 50 студентів самостійно вийшли з приміщення, допомога медиків нікому не знадобилася
Фото: ДСНС
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У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги Соборного району сталася пожежа в студентському гуртожитку.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку, яка розташована на восьмому поверсі 12-поверхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

Вогнем було пошкоджено ліжко та оздоблення кімнати на площі 5 кв. м.

До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

ДСНС рятувальники правоохоронці Дніпро студент
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