У Дніпрі сталася пожежа в студентському гуртожитку

Близько 50 студентів самостійно вийшли з приміщення, допомога медиків нікому не знадобилася

Близько 50 студентів самостійно вийшли з приміщення, допомога медиків нікому не знадобилася

Фото: ДСНС

У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги Соборного району сталася пожежа в студентському гуртожитку.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку, яка розташована на восьмому поверсі 12-поверхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

Вогнем було пошкоджено ліжко та оздоблення кімнати на площі 5 кв. м.

До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.