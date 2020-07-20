09:52  20 июля
Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей
11:04  20 июля
Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове
08:19  20 июля
Сутки на Донбассе: боевики 17 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 июля 2020, 10:42 4

В Днепре произошел пожар в студенческом общежитии

20 июля 2020, 10:42 4
Читайте також українською мовою
Около 50 студентов самостоятельно вышли из помещения, помощь медиков никому не понадобилась
Около 50 студентов самостоятельно вышли из помещения, помощь медиков никому не понадобилась
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Днепре на улице Набережная Победы Соборного района случился пожар в студенческом общежитии.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на 8-м этаже 12-этажного здания", - говорится в сообщении.

Огнем была повреждена кровать и отделка комнаты на площади 5 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

ГСЧС спасатели правоохранители Днепр студент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »