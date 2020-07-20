В Днепре произошел пожар в студенческом общежитии

Около 50 студентов самостоятельно вышли из помещения, помощь медиков никому не понадобилась

Около 50 студентов самостоятельно вышли из помещения, помощь медиков никому не понадобилась

Фото: ГСЧС

В Днепре на улице Набережная Победы Соборного района случился пожар в студенческом общежитии.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на 8-м этаже 12-этажного здания", - говорится в сообщении.

Огнем была повреждена кровать и отделка комнаты на площади 5 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.