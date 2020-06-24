Разумков назвав терміни розгляду закону про референдум

Наступного тижня законопроєкт не розглянуть

Наступного тижня законопроєкт не розглянуть

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Законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" можуть розглянути у кінці поточної сесії Верховної Ради - в середині липня.

Як передає Regionews, про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами спікера, законопроєкт не встигнуть підготувати до наступного пленарного тижня, оскільки до нього було багато правок. Однак Разумков сподівається, що прийняття документа все ж станеться через один пленарний тиждень - тобто протягом 14-17 липня.

Цей закон пропонує впорядкувати всеукраинскоий референдум з питань: затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; вирішення питання загальнодержавного значення; зміни території України.

Нагадаємо, це буде друге читання законопроекту, у першому читанні 18 червня він був прийнятий голосами 252-х народних депутатів.