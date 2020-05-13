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Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 12:53 10

Дніпро накрив потужний шторм

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13 травня 2020, 12:53 10
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У Дніпрі сильний вітер повалив дерева
Фото: ДСНС України
У Дніпрі сильний вітер повалив дерева

У ніч на 13 травня обласний центр Дніпропетровської області постраждав від штормового вітру.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пориви вітру сягали 20 м/с. На проїжджу частину падали металеві конструкції та дерева.

На вулиці Паторжинського повалене дерево, довжиною 15 метрів, перегородило рух транспорту. Аби розблокувати проїзд для транспорту, рятувальники були змушені розпиляти дерево. На вулиці Андрійченка сухе дерево також впало на проїзну частину.

Синоптики попереджають, що негода триватиме ще кілька днів.

Як писали RegioNews раніше, наприкінці квітня в Одеській області через шторм на берег викинуло буксир з буровою платформою.


погода шторм ДСНС Дніпро Дніпропетровська область
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