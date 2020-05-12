У Києві та області оголошено штормове попередження
У вівторок, 12 травня, на території Київської області та міста Києва очікується значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Про це в Facebook повідомила пресслужба Укргідрометцентру, передає RegioNews.
Так, за даними синоптиків, будуть спостерігатися сильні пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень пройде гроза, а в окремих районах град. Такі погодні умови оцінюють як І (жовтий) рівень небезпеки.
У Київській області вдень пройде помірний дощ, гроза, і в окремих районах град. Вітер з поривами 15-20 м/с. Температура вночі 12-15°, вдень близько 20°, у другій половині дня різке зниження температури", - йдеться в повідомленні.
Майже по всій території України вдень пройдуть грозові дощі. У західних областях очікується від +14 до +18 тепла вдень. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14.
У центральних і північних областях очікується температура від +19 до +22 градусів тепла, вночі до +11.
На південному сході України очікується від +19 до +25 тепла, вночі в межах +11 градусів.
Нагадаємо, 12 та 13 травня очікується пониження температури й погіршення погодних умов.
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