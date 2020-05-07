На країну обрушилася негода: у Карпатах випало 15 см снігу

Дощі накрили всю територію країни, оголошено штормове попередження

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Дощі накрили всю територію країни, оголошено штормове попередження

Рятувальники попереджають, що вдень сильні дощі пройдуть у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях. Також протягом доби в західних областях сильні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це повідомляє ГСЧС України, пише Regionews.

У високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей сьогодні очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Тим часом в Карпатах панує заметіль, випало 15 см снігу, а вдень очікується помірний мокрий сніг.

"7 травня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20 м. Випало 15 см снігу", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, на півдні і сході країни пройдуть невеликі дощі. Крім того, в більшості районів східних, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях та місцями в Дніпропетровській області залишається високий рівень пожежної небезпеки.

За прогнозами Гідрометцентру, за добу випаде від 15 до 49 мм опадів, що майже дорівнює середній місячній нормі для травня.

Дощити у столиці почало ще 6 травня. До початку опадів гідрослужби КК "Київавтодор" виїхали на проблемні місця. Наслідки негоди ліквідовують 72 одиниці спецтранспорту.

Локальні підтоплення, які виникли, на вулицях Табірної і Стеценко вдалося ліквідувати.

Найбільш проблемні місця (вулиці біля станції метро "Лівобережна", тунель на вул. О. Теліги біля станції метро "Дорогожичі", площа Перемоги, вулиця Вереснева) - без підтоплень.

Як раніше повідомлялося, в Чернівцях непогода повалила дерева і пошкодила будівлі та машини.