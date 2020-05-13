Днепр накрыл мощный шторм
В Днепре сильный ветер повалил деревья
В Днепре сильный ветер повалил деревья
В ночь на 13 мая областной центр Днепропетровской области пострадал от штормового ветра.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Порывы ветра достигали 20 м/сек. На проезжую часть падали металлические конструкции и деревья.
На улице Паторжинского поваленное дерево, длиной 15 метров, перегородило движение транспорта. Чтобы разблокировать проезд для транспорта, спасатели были вынуждены распилить дерево. На улице Андрейченко сухое дерево также упало на проезжую часть.
Синоптики предупреждают, что непогода продлится еще несколько дней.
Как писали RegioNews ранее, в конце апреля в Одесской области из-за шторма на берег выбросило буксир с буровой платформой.
В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
12 мая 2020, 08:52Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58Украину накрыла непогода: в Карпатах выпало 15 см снега
07 мая 2020, 10:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
06 мая 2020, 14:51
- 16:27 13 мая За период карантина в Чернигове очистился воздух
- 16:15 13 мая В Кировоградской области разоблачили нарколабораторию
- 16:10 13 мая В "Нафтогазе” кадровые изменения: увольняют Витренко
- 15:58 13 мая Надбавки врачам за март выплатили в 18 областях - министр
- 15:57 13 мая Должностных лиц МВД и ДМС подозревают в сливе информации с ограниченным доступом
- 15:21 13 мая В Черновцах согласовали послабление карантина несмотря на областную комиссию
- 22:00 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 14:51 06 мая Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
Все блоги »
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы