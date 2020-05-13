Днепр накрыл мощный шторм

В Днепре сильный ветер повалил деревья

Фото: ГСЧС Украины

В Днепре сильный ветер повалил деревья

В ночь на 13 мая областной центр Днепропетровской области пострадал от штормового ветра.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Порывы ветра достигали 20 м/сек. На проезжую часть падали металлические конструкции и деревья.

На улице Паторжинского поваленное дерево, длиной 15 метров, перегородило движение транспорта. Чтобы разблокировать проезд для транспорта, спасатели были вынуждены распилить дерево. На улице Андрейченко сухое дерево также упало на проезжую часть.

Синоптики предупреждают, что непогода продлится еще несколько дней.

Как писали RegioNews ранее, в конце апреля в Одесской области из-за шторма на берег выбросило буксир с буровой платформой.