СБУ викрила розкрадачів бюджету в Дніпрі

У Дніпрі розікрали кошти, виділені на ремонт парку

Фото: СБУ

У Дніпрі розікрали кошти, виділені на ремонт парку

Співробітники СБУ за підозрою у розкраданні мільйонів гривень затримали керівника одного із підприємств, яке займалося реконструкцією парку в місті Дніпро

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію СБУ.

Протягом 2017-2018 років комунальне підприємство оголосило тендер на ремонт освітлення в одному з парків міста. Загальну вартість робіт оцінили у 9 млн грн.

Керівник комерційної структури, яка виграла тендер, вирішив привласнити бюджетні кошти: закупив дешеві ліхтарі низької якості, а решту коштів використав у власних цілях. При цьому чоловік підробив акти виконання робіт. Керівник підприємства технічного нагляду, який приймав роботу, порушення безпеки бачив, але поставився до цього безвідповідально і підписав усі необхідні папери.

У результаті будівельно-технічна експертиза встановила, що бюджету міста завдали збитків на 2,5 млн грн.

Керівника підрядної організації вже взяли під варту, а керівник підприємства технічного нагляду зараз перебуває під домашнім арештом. Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службового підроблення.

Як писали RegioNews раніше, виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка.