СБУ викрила розкрадачів бюджету в Дніпрі
Співробітники СБУ за підозрою у розкраданні мільйонів гривень затримали керівника одного із підприємств, яке займалося реконструкцією парку в місті Дніпро
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію СБУ.
Протягом 2017-2018 років комунальне підприємство оголосило тендер на ремонт освітлення в одному з парків міста. Загальну вартість робіт оцінили у 9 млн грн.
Керівник комерційної структури, яка виграла тендер, вирішив привласнити бюджетні кошти: закупив дешеві ліхтарі низької якості, а решту коштів використав у власних цілях. При цьому чоловік підробив акти виконання робіт. Керівник підприємства технічного нагляду, який приймав роботу, порушення безпеки бачив, але поставився до цього безвідповідально і підписав усі необхідні папери.
У результаті будівельно-технічна експертиза встановила, що бюджету міста завдали збитків на 2,5 млн грн.
Керівника підрядної організації вже взяли під варту, а керівник підприємства технічного нагляду зараз перебуває під домашнім арештом. Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службового підроблення.
Як писали RegioNews раніше, виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка.
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