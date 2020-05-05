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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 14:33 12

СБУ раскрыла расхитителей бюджета в Днепре

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05 мая 2020, 14:33 12
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В Днепре расхищали средства, которые выделили на ремонт парка
Фото: СБУ
В Днепре расхищали средства, которые выделили на ремонт парка

Сотрудники СБУ по подозрению в хищении миллионов гривен задержали руководителя одного из предприятий, которое занималось реконструкцией парка в городе Днепр

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию СБУ.

В течение 2017-2018 годов коммунальное предприятие объявило тендер на ремонт освещения в одном из парков города. Общую стоимость работ оценили в 9 млн грн.

Руководитель коммерческой структуры, которая выиграла тендер, решил присвоить бюджетные средства: закупил дешевые фонари низкого качества, а остальные средства использовал в собственных целях. При этом мужчина подделал акты выполнения работ. Руководитель предприятия технического надзора, который принимал работу, нарушение безопасности видел, но отнесся к этому безответственно и подписал все необходимые бумаги.

В результате строительно-техническая экспертиза установила, что бюджету города нанесен ущерб на 2,5 млн грн.

Руководителя подрядной организации уже взяли под стражу, а руководитель предприятия технического надзора сейчас находится под домашним арестом. Уголовное производство открыто по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога.

Как писали RegioNews ранее, исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.


СБУ Днепр бюджет бюджетные деньги
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