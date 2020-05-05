СБУ раскрыла расхитителей бюджета в Днепре
Сотрудники СБУ по подозрению в хищении миллионов гривен задержали руководителя одного из предприятий, которое занималось реконструкцией парка в городе Днепр
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию СБУ.
В течение 2017-2018 годов коммунальное предприятие объявило тендер на ремонт освещения в одном из парков города. Общую стоимость работ оценили в 9 млн грн.
Руководитель коммерческой структуры, которая выиграла тендер, решил присвоить бюджетные средства: закупил дешевые фонари низкого качества, а остальные средства использовал в собственных целях. При этом мужчина подделал акты выполнения работ. Руководитель предприятия технического надзора, который принимал работу, нарушение безопасности видел, но отнесся к этому безответственно и подписал все необходимые бумаги.
В результате строительно-техническая экспертиза установила, что бюджету города нанесен ущерб на 2,5 млн грн.
Руководителя подрядной организации уже взяли под стражу, а руководитель предприятия технического надзора сейчас находится под домашним арестом. Уголовное производство открыто по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога.
Как писали RegioNews ранее, исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.
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