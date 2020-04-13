У Кривому Розі через COVID-19 ізолювали більше 100 містян
Про це інформують RegioNews із посиланням місцеву ТРК "Рудана”.
6 квітня жінка потрапила до Криворізької міської лікарні №3 із діагнозом ГРВІ. 10 квітня діагноз "коронавірус” методом ПЛР-тестування підтвердили у лабораторії Дніпра.
Після цього хвору перевели до інфекційної лікарні міста. Криворіжанка перебуває під контролем медиків та отримує симптоматичне лікування.
Через цей випадок 133 містянина відправили у самоізоляцію. 63 людини - це персонал і пацієнти 3-ї міської лікарні. 45 людей - це особисте коло спілкування. Ще 25 осіб - колеги з діагностичного центру, де працює інфікована. Всім їм уже зробили усі необхідні дослідження на виявлення коронавірусу в організмі. Приміщення, у яких знаходилася хвора жінка, обробили дезінфектором.
Родина криворожанки, яка інфікувалася COVID-19, перебуває на обсервації в приватному секторі.
Нагадаємо, що станом на 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Із них 85 - серед медичних працівників.
Як інформували RegioNews раніше, у Дніпропетровській області через медсестру, яка захворіла на коронавірус, довелося ізолювати 53 медпрацівника місцевої лікарні.
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 13:25 13 квітня Нардеп Андрій Клочко: ДІМ щонайперше контролюватиме якість документації
- 13:20 13 квітня У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
- 13:19 13 квітня У Херсонській області фермер вирішив пожертвувати плантації тюльпанів медикам
- 12:49 13 квітня У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб
- 12:32 13 квітня У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України