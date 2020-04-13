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Олександра Василенко
журналіст
13 квітня 2020, 11:44 5

У Кривому Розі через COVID-19 ізолювали більше 100 містян

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13 квітня 2020, 11:44 5
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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 133 людини відправили в ізоляцію через контакт із COVID-позитивною працівницею діагностичного центру
Фото: Pixabay
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 133 людини відправили в ізоляцію через контакт із COVID-позитивною працівницею діагностичного центру

Про це інформують RegioNews із посиланням місцеву ТРК "Рудана”.

6 квітня жінка потрапила до Криворізької міської лікарні №3 із діагнозом ГРВІ. 10 квітня діагноз "коронавірус” методом ПЛР-тестування підтвердили у лабораторії Дніпра.

Після цього хвору перевели до інфекційної лікарні міста. Криворіжанка перебуває під контролем медиків та отримує симптоматичне лікування.

Через цей випадок 133 містянина відправили у самоізоляцію. 63 людини - це персонал і пацієнти 3-ї міської лікарні. 45 людей - це особисте коло спілкування. Ще 25 осіб - колеги з діагностичного центру, де працює інфікована. Всім їм уже зробили усі необхідні дослідження на виявлення коронавірусу в організмі. Приміщення, у яких знаходилася хвора жінка, обробили дезінфектором.

Родина криворожанки, яка інфікувалася COVID-19, перебуває на обсервації в приватному секторі.

Нагадаємо, що станом на 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Із них 85 - серед медичних працівників.

Як інформували RegioNews раніше, у Дніпропетровській області через медсестру, яка захворіла на коронавірус, довелося ізолювати 53 медпрацівника місцевої лікарні.


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