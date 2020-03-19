Житель Миколаївщини намагався продати інформацію про кораблебудування спецслужбам РФ

У Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ на спробі незаконної передачі секретної інформацію у сфері кораблебудування

Фото: СБУ

У Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ на спробі незаконної передачі секретної інформацію у сфері кораблебудування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що агент - мешканець Миколаївської області, який за гроші намагався передати російським спецслужбам інформацію з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави.

За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічних розробок.

Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.

Правоохоронці затримали агента на спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.