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19 березня 2020, 18:02 5

Житель Миколаївщини намагався продати інформацію про кораблебудування спецслужбам РФ

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19 березня 2020, 18:02 5
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У Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ на спробі незаконної передачі секретної інформацію у сфері кораблебудування
Фото: СБУ
У Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ на спробі незаконної передачі секретної інформацію у сфері кораблебудування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що агент - мешканець Миколаївської області, який за гроші намагався передати російським спецслужбам інформацію з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави.

За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічних розробок.

Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.

Правоохоронці затримали агента на спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.


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