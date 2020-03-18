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18 березня 2020, 12:22 4

Дніпропетровська облрада виділила майже 45 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

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18 березня 2020, 12:22 4
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Депутати Дніпропетровської обласної ради на екстреній комісії проголосували за виділення 44,5 мільйони гривень на заходи епідемічної безпеки
Фото: pixabay.com
Депутати Дніпропетровської обласної ради на екстреній комісії проголосували за виділення 44,5 мільйони гривень на заходи епідемічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу облради.

Так, 21,5 мільйон вирішили виділити на забезпечення готовності медичних закладів області до надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус 2019-nCoV. 23 мільйони гривень - на централізовану закупівлю медичного обладнання.

В облраді також повідомили, що одночасно вирішується питання додаткового фінансування доплати лікарям та термінової закупівлі засобів індивідуального захисту підвищеного ступню саме медичним працівникам, які є в зоні найбільшого ризику при контакті з потенційно інфікованими людьми.

Разом з мерами великих міст вирішується питання про відкриття на період карантину окремих дитячих закладів для дітей осіб, безпосередньо задіяних в забезпеченні протиінфекційних заходах.

Зазначимо, в Дніпропетровській області немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом.

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Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.


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