Дніпропетровська облрада виділила майже 45 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу облради.
Так, 21,5 мільйон вирішили виділити на забезпечення готовності медичних закладів області до надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус 2019-nCoV. 23 мільйони гривень - на централізовану закупівлю медичного обладнання.
В облраді також повідомили, що одночасно вирішується питання додаткового фінансування доплати лікарям та термінової закупівлі засобів індивідуального захисту підвищеного ступню саме медичним працівникам, які є в зоні найбільшого ризику при контакті з потенційно інфікованими людьми.
Разом з мерами великих міст вирішується питання про відкриття на період карантину окремих дитячих закладів для дітей осіб, безпосередньо задіяних в забезпеченні протиінфекційних заходах.
Зазначимо, в Дніпропетровській області немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом.
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Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.
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