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18 марта 2020, 12:22 2

Днепропетровский облсовет выделил почти 45 миллионов на борьбу с коронавирусом

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18 марта 2020, 12:22 2
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Депутаты Днепропетровского областного совета на экстренной комиссии проголосовали за выделение 44,5 миллионов гривен на мероприятия эпидемической безопасности
Фото: pixabay.com
Депутаты Днепропетровского областного совета на экстренной комиссии проголосовали за выделение 44,5 миллионов гривен на мероприятия эпидемической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Так, 21,5 миллион решили выделить на обеспечение готовности медицинских учреждений области к оказанию медицинской помощи лицам, которые соответствуют определению случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV. 23 миллиона гривен - на централизованную закупку медицинского оборудования.

В облсовете также сообщили, что одновременно решается вопрос дополнительного финансирования доплаты врачам и срочной закупки средств индивидуальной защиты повышенного уровня именно медицинским работникам, которые есть в зоне наибольшего риска при контакте с потенциально инфицированными людьми.

Вместе с мэрами крупных городов решается вопрос об открытии на период карантина отдельных детских учреждений для детей лиц, непосредственно задействованных в обеспечении противоинфекционных мероприятий.

Отметим, в Днепропетровской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.


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