Днепропетровский облсовет выделил почти 45 миллионов на борьбу с коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета.
Так, 21,5 миллион решили выделить на обеспечение готовности медицинских учреждений области к оказанию медицинской помощи лицам, которые соответствуют определению случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV. 23 миллиона гривен - на централизованную закупку медицинского оборудования.
В облсовете также сообщили, что одновременно решается вопрос дополнительного финансирования доплаты врачам и срочной закупки средств индивидуальной защиты повышенного уровня именно медицинским работникам, которые есть в зоне наибольшего риска при контакте с потенциально инфицированными людьми.
Вместе с мэрами крупных городов решается вопрос об открытии на период карантина отдельных детских учреждений для детей лиц, непосредственно задействованных в обеспечении противоинфекционных мероприятий.
Отметим, в Днепропетровской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.
- 13:06 18 марта Полиция Черновцов открыла уголовное производство по факту смерти женщины, больной коронавирусом
- 13:06 18 марта В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации
- 13:03 18 марта В Одессе закрывают рынок "7 километр"
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 12:55 18 марта Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий
- 12:46 18 марта В Кировоградской области полицейский "погорел” на взятке: подробности
- 11:11 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы