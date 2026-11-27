Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська атакували одне з підприємств у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок удару загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо отримали поранення

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, передає RegioNews.

За його словами, постраждалих госпіталізували. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

На місці російської атаки працюють відповідні служби. Інформацію щодо наслідків удару уточнюють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку 27 листопада російські війська вкотре атакували Чернігів безпілотниками. У місті пролунали три вибухи. Було відомо, одного загиблого чоловіка та постраждалу жінку.