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Российские войска атаковали одно из предприятий в Нежине Черниговской области. В результате удара погибли два человека – мужчина и женщина. Еще четверо получили ранения

Об этом сообщил городской голова Нежин Александр Кодола, передает RegioNews.

По его словам, пострадавшие госпитализированы. Они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

На месте российской атаки работают соответствующие службы. Информацию о последствиях удара уточняют.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 27 ноября российские войска в очередной раз атаковали Чернигов беспилотниками. В городе прогремели три взрыва. Было известно одного погибшего мужчину и пострадавшую женщину.