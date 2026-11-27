Удар по предприятию на Черниговщине: есть погибшие, под завалами могут быть люди
Российские войска атаковали одно из предприятий в Нежине Черниговской области. В результате удара погибли два человека – мужчина и женщина. Еще четверо получили ранения
Об этом сообщил городской голова Нежин Александр Кодола, передает RegioNews.
По его словам, пострадавшие госпитализированы. Они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
На месте российской атаки работают соответствующие службы. Информацию о последствиях удара уточняют.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 27 ноября российские войска в очередной раз атаковали Чернигов беспилотниками. В городе прогремели три взрыва. Было известно одного погибшего мужчину и пострадавшую женщину.