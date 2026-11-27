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Российские войска еще раз атаковали Чернигов беспилотниками. В городе прогремели три взрыва

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника ГВА Дмитрия Брыжинского.

В результате российской атаки мужчина получил травму грудной клетки. Его госпитализировали в реанимацию, где он скончался.

Также пострадала женщина – у нее диагностирована акубаротравма.

Напомним, утром 27 ноября российские войска атаковали автозаправочную станцию в Харькове. В результате удара пострадали три человека.