На Хмельниччині директору підприємства оголосили підозру через незаконний видобуток торфу

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Хмельниччині директору приватного підприємства повідомили про підозру в незаконному видобутку торфу на майже 142 млн грн

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews .

За версією слідства, 38-річний директор підприємства організував незаконний видобуток корисної копалини та її подальший продаж.

При цьому земельна ділянка була призначена для ведення особистого селянського господарства.

Видобутий торф продавали насипом і розфасованим у мішки. Оплату приймали як готівкою, так і безготівково.

Унаслідок видобутку на ділянці утворилися шість ставків. Екологічна інспекція оцінила завдані державі збитки майже у 142 млн грн. Цю суму підтвердила експертиза.

38-річному директору підприємства повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища.

За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно підозрюваного. Досудове розслідування триває. Вину чоловіка має встановити суд.

Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.