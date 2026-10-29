На Хмельниччині директору підприємства оголосили підозру через незаконний видобуток торфу
На Хмельниччині директору приватного підприємства повідомили про підозру в незаконному видобутку торфу на майже 142 млн грн
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.
За версією слідства, 38-річний директор підприємства організував незаконний видобуток корисної копалини та її подальший продаж.
При цьому земельна ділянка була призначена для ведення особистого селянського господарства.
Видобутий торф продавали насипом і розфасованим у мішки. Оплату приймали як готівкою, так і безготівково.
Унаслідок видобутку на ділянці утворилися шість ставків. Екологічна інспекція оцінила завдані державі збитки майже у 142 млн грн. Цю суму підтвердила експертиза.
38-річному директору підприємства повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища.
За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно підозрюваного. Досудове розслідування триває. Вину чоловіка має встановити суд.
Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.